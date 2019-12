Український півзахисник Гента Роман Безус включений до збірної 6-го туру Ліги Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Хавбек зробив 2 асисти в матчі проти Олександрії (2:1).

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔#UEL | @FedExEurope