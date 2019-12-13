Стало відомо, скільки Динамо заробило за євросезон

Дохід не сильно перевищить 11 млн євро

Динамо безславно завершило виступ у нинішньому розіграші єврокубків і не багато грошей заробили від УЄФА.

Про це повідомляє FootballHub.

- 5 млн євро - за участь в кваліфікації Ліги чемпіонів

- 2,92 мільйона євро - за участь в груповому етапі Ліги Європи

- 570 тисяч євро - за перемогу на груповому етапі

- 760 тисяч євро - за 4 нічиїх на груповому етапі

Також Динамо отримає додаткову виплату на основі клубного рейтингу УЄФА за останні 10 років (майже 3 мільйони євро) і за маркетинговий пул (незначна сума). Сума загальних доходів не сильно перевищить 11 млн євро, що є провалом для віце-чемпіона України.

Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.