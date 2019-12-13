Україна ще ближче підпустила Туреччину у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна не відпустила Нідерланди

За підсумками матчів 6-го туру групових етапів єврокубків Україна не відпустила Нідерланди, але дала наблизитися Туреччини.

Україна набрала 1 очко (0,2 бала) в цьому турі: в ЛЧ Шахтар програв Аталанти (0:3), в ЛЄ Динамо зіграло внічию з Лугано (1:1), а Олександрія поступилася Гент (1:2). Тепер в України 33,500 бала, вона залишається на 10-му рядку рейтингу. Участь в єврокубках продовжує тільки Шахтар (ЛЕ).

Що йдуть дев'ятими Нідерланди також набрали 1 очко (0,2 бала): в ЛЧ Аякс програв Валенсії (0:1), в ЛЄ ПСВ поділив очки з Русенборгом (1:1), Феєнорд поступився Порту (2:3), АЗ - Манчестер Юнайтед (0:4). На рахунку Нідерландів 35,150 бала. Участь в єврокубках продовжує Аякс і АЗ (обидва - ЛЄ).

Туреччина набрала 2 очки (0,4 бала) і наблизилася до України: в ЛЧ Галатасарай програв ПСЖ (0:5), в ЛЄ Істанбул обіграв Боруссію М (1:2), Бешикташ поступився Вулвергемптону (0:4), Трабзонспор програв Базелю (0:2). У Туреччині тепер 32,800 бала. Участь в єврокубках продовжує тільки Істанбул (ЛЕ).

Дев'ята асоціація отримає два представника в ЛЧ (одного в груповому раунді, одного в третьому кваліфікаційному), одного в ЛЄ (в плей-оф раунді) і два в Лізі конференцій (одного в третьому кваліфікаційному раунді і одного в другому).

Десята асоціація отримає все те ж, тільки срібний призер стартує в другому кваліфікаційному раунді ЛЧ.

Одинадцята асоціація втрачає право потрапити в ЛЧ автоматично.