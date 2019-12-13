Франков: Михайличенко повинен запитати себе – чи справився із завданням

Наставник київського Динамо Олексій Михайличенко сам повинен запитати себе - чи впорався з завданням.

Про це журналіст Артем Франков написав у своєму Telegram-каналі.

"Михайличенко сам повинен запитати себе - чи впорався я з завданням (відповідь очевидна), після чого задати наступне питання: чи впевнений я, що весняний збір, звільнений спільними зусиллями від необхідності готуватися до єврокубків, призведе до якихось змін на краще.

Після чого має визнати жах цієї частини сезону, виразно пояснити господарям клубу (а бажано, ще й нам), де і як він помилився як спортивний директор до, де і як він помилився в ролі головного тренера після, і знову-таки виразно розповісти за рахунок чого ось ця, дипломатично висловлюючись, команда покаже нам щось суттєве у 2020 році - виграє Кубок України, а потім покаже, як потрібно грати у новому сезоні", - написав Франков.