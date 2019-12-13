 Франков: Михайличенко повинен запитати себе – чи справився із завданням | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
Вчора 21:49 2748 3
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 1250 5
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 862
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 594
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 850
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 1329
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Вчора 21:50 19312
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Вчора 16:00 984
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Вчора 14:30 6313
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 09:38 1544
Блоги
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:34 1718 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1399 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1678
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 980
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 662
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 654
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
11.12.2019 13:09 2507
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 07:50 2510
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
11.12.2019 05:30 691
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря Valeriy Ruchka
11.12.2019 04:10 3471
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:33 Футбол Франков: Михайличенко повинен запитати себе – чи справився із завданням 325
10:15 Футбол Україна ще ближче підпустила Туреччину у таблиці коефіцієнтів УЄФА 690
09:57 Футбол Лідер Динамо уникнув травми і без обмежень готується до матчу з Десною 129
09:40 Баскетбол Даллас переміг Детройт, Клівленд здолав Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 164
09:25 Футбол Сабо: Кому Динамо програло групу? Сором... 788
09:11 Хокей Калгарі переграли Торонто, Піттсбург дотиснув Коламбус. Результати матчів НХЛ 190
08:55 Футбол Яремчук: Сподіваємося, що ми не потрапимо у плей-оф на Шахтар 448
08:40 Футбол Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років в'язниці за згвалтування 1069
08:25 Футбол Головко: Олександрія не повинна була програти Генту 850
08:11 Футбол Михайличенко: Ми заслужили вийти з групи 2571 2
07:40 Футбол Статуї Ібрагімовича вандали намагались відпиляти ногу 246
07:20 Футбол Безус оформив два асисти у матчі проти Олександрії 1379
07:12 Футбол Бєсєдін: Соромно, що київське Динамо не може вийти з такої групи 1192 3
06:40 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу спринтерську гонку у Гохфільцені 322
06:20 Футбол Стали відомі учасники Турніру Валерія Лобановського 2020 року 731
05:40 Бокс Коммі - Лопес. Суперники Ломаченка провели дуель поглядів 495
05:20 Футбол Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина 828
04:20 Футбол Рома - Вольфсберг 2:2. Огляд матчу Ліги Європи 359
03:40 Футбол Як виглядає підсумкова турнірна таблиця у групі Динамо 1084
03:20 Футбол Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників 581
02:40 Футбол Лудогорець - Ференцварош 1:1. Огляд матчу Ліги Європи 307
02:20 Футбол Шаран: Ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи 265
01:50 ММА У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка 307
01:30 Футбол Гент - Олександрія 2:1. Відеоогляд матчу Ліги Європи 254
01:10 Футбол Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять 1250 5

Франков: Михайличенко повинен запитати себе – чи справився із завданням

Сьогодні 10:33 325 0
Спеціаліст висловився про майбутнє головного тренера Михайличенка
Франков: Михайличенко повинен запитати себе – чи справився із завданням
#Михайличенко, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Наставник київського Динамо Олексій Михайличенко сам повинен запитати себе - чи впорався з завданням.

Про це журналіст Артем Франков написав у своєму Telegram-каналі.

"Михайличенко сам повинен запитати себе - чи впорався я з завданням (відповідь очевидна), після чого задати наступне питання: чи впевнений я, що весняний збір, звільнений спільними зусиллями від необхідності готуватися до єврокубків, призведе до якихось змін на краще.

Після чого має визнати жах цієї частини сезону, виразно пояснити господарям клубу (а бажано, ще й нам), де і як він помилився як спортивний директор до, де і як він помилився в ролі головного тренера після, і знову-таки виразно розповісти за рахунок чого ось ця, дипломатично висловлюючись, команда покаже нам щось суттєве у 2020 році - виграє Кубок України, а потім покаже, як потрібно грати у новому сезоні", - написав Франков.

Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

Коментарі ()