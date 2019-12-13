Статуї Ібрагімовича вандали намагались відпиляти ногу

Над пам'ятником Златана Ібрагімовича вчинили черговий акт вандалізму, цього разу невідомі намагались відпиляти ноги статуї.

Про це повідомляє Radio Sweden у twitter.

Вандали продовжують знущатись над пам'ятником легендарного нападника Златана Ібрагімовича, який встановлений у шведському Мальме. Цього разу невідомі особи намагалися відпиляти ноги статуї, а також обв'язали шию мотузкою.

Швидше за все, пам'ятник хотіли вкрасти, коли вона впаде, однак він встояв. Тепер навколо статуї встановили паркан через ризик падіння.