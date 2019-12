Статуї Ібрагімовича вандали намагались відпиляти ногу

Над пам'ятником Златана Ібрагімовича вчинили черговий акт вандалізму, цього разу невідомі намагались відпиляти ноги статуї.

Про це повідомляє Radio Sweden у twitter.

Вандали продовжують знущатись над пам'ятником легендарного нападника Златана Ібрагімовича, який встановлений у шведському Мальме. Цього разу невідомі особи намагалися відпиляти ноги статуї, а також обв'язали шию мотузкою.

Швидше за все, пам'ятник хотіли вкрасти, коли вона впаде, однак він встояв. Тепер навколо статуї встановили паркан через ризик падіння.

Fans continue to express their rage at Zlatan Ibrahimovic after someone vandalized a statue of the football star by trying to saw it off its base. Fans of Malmö FF, Zlatan's first team and hometown, are mad that he bought a stake in Hammarby, a rival club.

TT Photo: Johan Nilsson pic.twitter.com/cNcqFUNsIq