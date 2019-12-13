Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі шкодує за сказані свої слова про вболівальників після матчу Ліги Європи з Лугано (1:1).

Про це написав футболіст у своєму Instagram.

"Я хочу вибачитися за свої слова. Я хотів сказати, що останні 10 хвилин гри нам потрібна була підтримка, а ви вже почали свистіти. Так, жахливий результат після матчу я висловився неправильно.

Спасибі, що в таку погоду ви приїхали. Ні в якому разі я не мав на увазі так, як написано скрізь. Без вас футболу немає. І немає бажання грати без уболівальників. Не зрозумійте мене неправильно", - написав Ціташвілі.