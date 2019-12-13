 Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
Вчора 21:49 2051 3
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 426 2
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 310
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 200
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 260
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 776
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Вчора 21:50 18434
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Вчора 16:00 955
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Вчора 14:30 5952
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 09:38 1400
Блоги
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:34 1701 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1386 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1574
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 928
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 652
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 647
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
11.12.2019 13:09 2486
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 07:50 2467
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
11.12.2019 05:30 684
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря Valeriy Ruchka
11.12.2019 04:10 3440
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
04:20 Футбол Рома - Вольфсберг 2:2. Огляд матчу Ліги Європи 118
03:40 Футбол Як виглядає підсумкова турнірна таблиця у групі Динамо 194
03:20 Футбол Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників 271
02:40 Футбол Лудогорець - Ференцварош 1:1. Огляд матчу Ліги Європи 139
02:20 Футбол Шаран: Ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи 162
01:50 ММА У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка 134
01:30 Футбол Гент - Олександрія 2:1. Відеоогляд матчу Ліги Європи 120
01:10 Футбол Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять 426 2
00:50 Футбол Визначились всі потенційні суперники Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи 651
00:43 Футбол Прес-конференція Михайличенка після нічиєї з Лугано 284
00:30 Футбол Стандард - Арсенал 2:2. Відеоогляд матчу Ліги Європи 141
00:05 Футбол Пробили дно - Бущан прокоментував матч проти Лугано 573
00:03 Футбол Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи 310
12 Грудня 2019
23:55 Футбол МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи 200
23:52 Футбол Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи 260
23:47 Блог Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента 735
23:36 Футбол Голанд веде переговори з одним із лідерів Бундесліги 136
23:20 Футбол Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті 227
23:18 Футбол Гент - Олександрія. 2:1. Відео голів 851
23:17 Футбол Динамо ганебно завершило єврокубкувий сезон. Фотозвіт з матчу проти Лугано 236 1
23:05 Футбол Російські клуби не зіграють у весняній стадії єврокубків вперше за 18 років 252
22:53 Футбол Михайличенко: Розмови з президентом клубу ще не було 625 2
22:40 Футбол Динамо - Лугано 1:1. Відеоогляд матчу Ліги Європи 317
22:35 Футбол Михайличенко: Винні всі, я в першу чергу, адже відповідаю за цей результат 642
22:27 Футбол Динамо - Лугано 1:1. Відео голів 289

Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників

Сьогодні 03:20 271 0
Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників
#Динамо, #Лугано

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі  шкодує за сказані свої слова про вболівальників після матчу Ліги Європи з Лугано (1:1).

Про це написав футболіст у своєму Instagram.

"Я хочу вибачитися за свої слова. Я хотів сказати, що останні 10 хвилин гри нам потрібна була підтримка, а ви вже почали свистіти. Так, жахливий результат після матчу я висловився неправильно.

Спасибі, що в таку погоду ви приїхали. Ні в якому разі я не мав на увазі так, як написано скрізь. Без вас футболу немає. І немає бажання грати без уболівальників. Не зрозумійте мене неправильно", - написав Ціташвілі.

Коментарі ()