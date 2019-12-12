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Три українці вийдуть у старті Гента на матч з Олександрією

Сьогодні 20:50 122 0
Стали відомі склади команд на матч ЛЄ
Три українці вийдуть у старті Гента на матч з Олександрією
#Гент, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади на матч ЛЄ Гент - Олександрія.

Гент: Камінський - Асаре, Лустіг, Пластун, Кастро-Монтес - Оджіджа, Безус, Овусу, Кумс - Яремчук, Депуатр.

Запасні: Кусеманс, Акбіб, Чакветадзе, Домпе, Мохаммаді, Вестрате, Квілітая

Актуально: Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE.

Олександрія: Паньків - Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаєв - Запорожан, Ковалець, Гречишкін - Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Запасні: Білик, Стецьків, Довгий, Дришлюк, Шендрик, Жоау Тьяго, Задерака

Матч розпочнеться о 22.00.

Раніше повідомлялося, що на матчі СК Дніпро-1 - Олександрія будуть присутні скаути Манчестер Юнайтед.

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