Три українці вийдуть у старті Гента на матч з Олександрією

Стали відомі склади команд на матч ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади на матч ЛЄ Гент - Олександрія.

Гент: Камінський - Асаре, Лустіг, Пластун, Кастро-Монтес - Оджіджа, Безус, Овусу, Кумс - Яремчук, Депуатр.

Запасні: Кусеманс, Акбіб, Чакветадзе, Домпе, Мохаммаді, Вестрате, Квілітая

Олександрія: Паньків - Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаєв - Запорожан, Ковалець, Гречишкін - Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Запасні: Білик, Стецьків, Довгий, Дришлюк, Шендрик, Жоау Тьяго, Задерака

Матч розпочнеться о 22.00.

Раніше повідомлялося, що на матчі СК Дніпро-1 - Олександрія будуть присутні скаути Манчестер Юнайтед.