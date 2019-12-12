Три українці вийдуть у старті Гента на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади на матч ЛЄ Гент - Олександрія.
Гент: Камінський - Асаре, Лустіг, Пластун, Кастро-Монтес - Оджіджа, Безус, Овусу, Кумс - Яремчук, Депуатр.
Запасні: Кусеманс, Акбіб, Чакветадзе, Домпе, Мохаммаді, Вестрате, Квілітая
Актуально: Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE.
Олександрія: Паньків - Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаєв - Запорожан, Ковалець, Гречишкін - Лучкевич, Безбородько, Третьяков.
Запасні: Білик, Стецьків, Довгий, Дришлюк, Шендрик, Жоау Тьяго, Задерака
Матч розпочнеться о 22.00.
Раніше повідомлялося, що на матчі СК Дніпро-1 - Олександрія будуть присутні скаути Манчестер Юнайтед.