Все що потрібно знати про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 16 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.
Актуально: Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У жеребкуванні візьмуть участь вісім переможців груп (сіяні) і вісім команд, які зайняли другі місця (несіяних).
Сіяні:
Баварія (Німеччина)
Барселона (Іспанія)
Валенсія (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Манчестер Сіті (Англія)
Парі Сен-Жермен (Франція)
РБ Лейпциг (Німеччина)
Ювентус (Італія)
Несіяні:
Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Ліон (Франція)
Наполі (Італія)
Реал (Іспанія)
Тоттенгем (Англія)
Челсі (Англія)
Сіяні команди проведуть матчі-відповіді 1/8 фіналу на своєму полі.
В 1/8 фіналу не можуть зустрітися клуби з однієї асоціації і клуби, які грали в одній групі.
Про інші можливі обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 18, 19, 25 і 26 лютого. Відповіді - 10, 11, 17 і 18 березня. Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу відбудеться 20 березня.