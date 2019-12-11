Маркевич: Можу критикувати Павелко, але бачу рух вперед, якого ніколи не було

У часи роботи Андрія Павелка на чолі УАФ спостерігається прогрес українського футболу.

Про це Маркевич заявив у інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

"В інтернеті пишуть, що мені платять так багато, щоб озвучую те, що вигідно Павелко? Немає жодних прохань. Я просто бачу, що зараз наш футбол трохи оживає. Я маю на увазі збірні, адже УАФ займається національними командами. Є ж прогрес, ніхто цього не забере. Я можу і критикувати Павелко, але я ж бачу, що є рух вперед. Ніколи такого не було.

Ясно, що Динамо буде мене критикувати, я ж їх не залишаю в спокої", - сказав Маркевич.