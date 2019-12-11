Джерело - ua-football.com.
Барселона після перемоги над Інтером має вигравати Лігу чемпіонів.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Ернесто Вальверде.
"У Карлеса Переса є гольове чуття, Фаті – природжений бомбардир. У Ансу були невеликі больові відчуття, ми хотіли дати йому трохи ігрового часу, дуже раді, що футболіст "синьо-гранатових" став наймолодшим бомбардиром у цьому турнірі.
Барселона відчуває себе зобов'язаною виграти цей турнір, хочемо перемагати в кожному матчі", – зазначив Вальверде.
Раніше, Барселона перемогла Інтер.
Нагадаємо, 14 клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.