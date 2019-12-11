Барселона після перемоги над Інтером має вигравати Лігу чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Ернесто Вальверде.

"У Карлеса Переса є гольове чуття, Фаті – природжений бомбардир. У Ансу були невеликі больові відчуття, ми хотіли дати йому трохи ігрового часу, дуже раді, що футболіст "синьо-гранатових" став наймолодшим бомбардиром у цьому турнірі.

Барселона відчуває себе зобов'язаною виграти цей турнір, хочемо перемагати в кожному матчі", – зазначив Вальверде.