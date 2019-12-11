Для Манчестер Сіті пріоритетним турніром є англійська Прем’єр-ліга.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Те, як добре виступає Динамо - це великий сюрприз. У них швидкі гравці, вони до сих пір б'ються в цьому турнірі і у них є неймовірна можливість пройти далі в плей-оф.

У нас багато травм, у нас є молоді гравці. Вся команда тут, і ми збираємося виставити оптимальний склад на майбутню гру. Сіті вже вирішив свої завдання в групі, і Прем'єр-ліга зараз важливіший за Лігу чемпіонів", - розповів Гвардіола.