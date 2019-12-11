Моурінью заборонив гравцям переглядати розгром від Баварії

Гравцям Тоттенгема заборонено переглядати матч 2-го туру Ліги чемпіонів з Баварією, в якому вони програли з рахунком 2:7.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.

"Я забороняю дивитися будь-які уривки цього матчу. Дивився пару раз зі своїм штабом, намагаючись розібратися у всіх деталях, але жодного уривка для хлопців, зовсім ніяких.

Збираємося зосередитися більше на своїй грі, ніж на Баварії, щоб поліпшити свою модель гри. Повністю сфокусовані на собі і своєму розвитку", - розповів Моурінью.