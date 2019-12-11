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Хачеріді спростував розірвання контракту із Динамо Брест

Сьогодні 08:47 580 0
Євген Хачеріді прокоментував розірвання контракту із Динамо Брест
Хачеріді спростував розірвання контракту із Динамо Брест
#Хачеріді, #Динамо

Джерело - ua.tribuna.com.

Український захисник Динамо Брест Євген Хачеріді нічого не знає про наміри керіництва клубу розірвати із ним контракт.

Про це розповів сам гравець.

"Можете якось прокоментувати інформацію про можливе розірвання контракту з Динамо Брест? Не знаю, що це взагалі таке. Запитайте у керівництва клубу.

Тобто для вас це новина? Кажу ж, що не знаю. Я не в курсі", - розповів Хачеріді.

Раніше повідомлялося, що Динамо Брест хоче розірвати контракт із Хачеріді.

Нагадаємо, екс-футболіст Динамо Євген Хачеріді став гравцем Динамо Брест і вже встиг провести перше тренування у складі білоруського клубу.

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