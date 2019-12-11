Хачеріді спростував розірвання контракту із Динамо Брест

Джерело - ua.tribuna.com.
Український захисник Динамо Брест Євген Хачеріді нічого не знає про наміри керіництва клубу розірвати із ним контракт.
Про це розповів сам гравець.
"Можете якось прокоментувати інформацію про можливе розірвання контракту з Динамо Брест? Не знаю, що це взагалі таке. Запитайте у керівництва клубу.
Тобто для вас це новина? Кажу ж, що не знаю. Я не в курсі", - розповів Хачеріді.
Раніше повідомлялося, що Динамо Брест хоче розірвати контракт із Хачеріді.
Нагадаємо, екс-футболіст Динамо Євген Хачеріді став гравцем Динамо Брест і вже встиг провести перше тренування у складі білоруського клубу.