Хачеріді спростував розірвання контракту із Динамо Брест

Український захисник Динамо Брест Євген Хачеріді нічого не знає про наміри керіництва клубу розірвати із ним контракт.

Про це розповів сам гравець.

"Можете якось прокоментувати інформацію про можливе розірвання контракту з Динамо Брест? Не знаю, що це взагалі таке. Запитайте у керівництва клубу.

Тобто для вас це новина? Кажу ж, що не знаю. Я не в курсі", - розповів Хачеріді.