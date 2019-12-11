Стали відомі суддівські призначення на 18 тур УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Центральний матч 18-го туру УПЛ, у якому зійдуться Зоря та Шахтар, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.
Про це інформує офіційний сайт УАФ.
Актуально: Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Усі суддівські призначення туру:
14 грудня, субота
Львів – Колос – Ярослав Козик (Мукачево).
Зоря – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).
Олімпік – Маріуполь – Олександр Омельченко (Слов'янськ).
15 грудня, неділя
Ворскла – Карпати – Олександр Дердо (Чорноморськ).
Десна – Динамо – Віктор Копієвський (Кропивницький).
СК Дніпро-1 – Олександрія – Микола Балакін (Київська область).