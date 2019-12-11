Стали відомі суддівські призначення на 18 тур УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Центральний матч 18-го туру УПЛ, у якому зійдуться Зоря та Шахтар, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

Про це інформує офіційний сайт УАФ.

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Усі суддівські призначення туру:

14 грудня, субота

Львів – Колос – Ярослав Козик (Мукачево).

Зоря – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).

Олімпік – Маріуполь – Олександр Омельченко (Слов'янськ).

15 грудня, неділя

Ворскла – Карпати – Олександр Дердо (Чорноморськ).

Десна – Динамо – Віктор Копієвський (Кропивницький).

СК Дніпро-1 – Олександрія – Микола Балакін (Київська область).