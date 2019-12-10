Рома запропонувала 12 мільйонів євро за півзахисника Шахтаря

Фонсека зацікавився Соломоном

Італійська Рома запропонувала 12 млн євро за півзахисника донецького Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє sport5.co.il.

Вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон може перейти в італійську Рому. Римський клуб запропонував гірникам 12 млн євро за півзахисника.

У підписанні ізраїльтянина особисто зацікавлений португальський тренер Пауло Фонсека, який свого часу підписав Соломона у Шахтар, а тепер намагається повторити трансфер вже в Ромі.

У нинішньому сезоні Соломон провів за Шахтар 17 матчів, забив 3 голи і віддав 2 асисти. Контракт Манора Соломона з гірниками розрахований до 30 червня 2024 року.

Раніше, Каштру зазначав, що у Маліновського дуже сильний удар.

Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.