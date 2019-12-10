Клуб Серії А пропонував Динамо 2,5 мільйонів євро за захисника

У захисника Динамо Йосипа Пиварича в минулому сезоні була пропозиція з чемпіонату Італії.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Віце-чемпіон світу сидить на лавці запасних. Футболіст, якого в минулому році можна було продати. Дженоа або Кальярі, боюся помилитися, один з цих італійських клубів був готовий заплатити 2,5 млн євро за цього футболіста.

Тоді здавалося, що це мало. Тоді не захотіло віддавати гравця Динамо. Сумніваюся, що зараз за цього футболіста хтось буде платити такі гроші. Він майже рік не грав, була важка травма, шансів не дають", - сказав Циганик.