Наставник Аталанти: У Шахтаря більше шансів на успіх

У матчі шостого туру Ліги чемпіонів з Аталантою Шахтар не зобов'язаний ризикувати.

Про це заявив наставник італійської команди Джан П'єро Гасперіні.

"У Шахтаря більше шансів на підсумковий успіх, хоча б виходячи з положення в турнірній таблиці. Шахтар не зобов'язаний ризикувати. Шанси "Шахтаря" на прохід трохи вище.

З першого матчу проти "Шахтаря" наша команда провела багато хороших матчів. Перший матч з Шахтарем був матчем рівних можливостей. Результат цього матчу не закономірний. Інший результат був би більш оптимальним. Сподіваюся, що завтра ми зможемо домогтися позитивного для себе результату", - зазначив Гасперіні.