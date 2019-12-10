Десять клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

До списку щасливчиків додалися Наполі і Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два матчі шостого туру Ліги Чемпіонів і визначилися нові команди, які вийшли до 1/8 фіналу.

Зараз ми знаємо 10 клубів, які точно зіграють в плей-оф. Наводимо повний список: ПСЖ (перше місце в групі), Реал (друге місце в групі), Баварія (перше місце в групі), Тоттенгем (друге місце в групі), Манчестер Сіті (перше місце в групі), Ювентус (перше місце в групі), Барселона (перше місце в групі), РБ Лейпциг, Ліверпуль (перше місце в групі) і Наполі (друге місце в групі).

Решта команд стануть відомі сьогодні-завтра. Нагадаємо, що хороші шанси на вихід має донецький Шахтар, для цього потрібно обіграти Аталанту у Харкові.

Нагадаємо, Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.