Клопп був готовий замінити перекладача на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів

Інцидент стався під час прес-конференції

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп зробив перекладачеві зауваження за недолугий переклад на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга.

Про це повідомляє Goal.

Інцидент стався під час прес-конференції Клоппа перед матчем 6-го туру Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Німецький тренер прийшов до журналістів разом з півзахисником команди Джорданом Гендерсоном, у якого запитали про майбутній матч. Перекладаючи слова футболіста з англійської на німецьку, перекладач сказав, що Гендерсон вважає цей матч легким. Переклад не сподобався Клоппу.

"Лайняно, коли поруч з перекладачем сидить тренер, який знає німецьку. Гендерсон не казав, що ми не будемо напружуватися в цій грі. Ми розуміємо, що нас чекає непростий матч. Вам слід було б уважно послухати. Інакше я сам можу перекладати, це абсолютно не складно", - сказав Клопп.

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