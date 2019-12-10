Клопп був готовий замінити перекладача на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів

Джерело - espreso.tv.
Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп зробив перекладачеві зауваження за недолугий переклад на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга.
Про це повідомляє Goal.
Інцидент стався під час прес-конференції Клоппа перед матчем 6-го туру Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.
Німецький тренер прийшов до журналістів разом з півзахисником команди Джорданом Гендерсоном, у якого запитали про майбутній матч. Перекладаючи слова футболіста з англійської на німецьку, перекладач сказав, що Гендерсон вважає цей матч легким. Переклад не сподобався Клоппу.
"Лайняно, коли поруч з перекладачем сидить тренер, який знає німецьку. Гендерсон не казав, що ми не будемо напружуватися в цій грі. Ми розуміємо, що нас чекає непростий матч. Вам слід було б уважно послухати. Інакше я сам можу перекладати, це абсолютно не складно", - сказав Клопп.
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