На матчі Шахтар - Аталанта очікується 25 тисяч глядачів

Джерело - UA-футбол.
У вирішальному для Шахтаря матчі групи Ліги чемпіонів з Аталантою на трибунах буде близько 25 тисяч уболівальників.
Про це повідомляє Трибуна.
ОСК Металіст розрахований на 40 000 глядачів.
Також очікується присутність близько 200 іноземних фанів.
Нагадаємо, що поєдинок Шахтар - Аталанта відбудеться в середу 11 грудня і розпочнеться о 19:55.
Раніше, півзахисник Шахтаря з нетерпінням чекає на перехід у клуб рівня Манчестер Сіті.
Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.