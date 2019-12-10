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На матчі Шахтар - Аталанта очікується 25 тисяч глядачів

Сьогодні 19:10 576 0
Очікується присутність близько 200 іноземних фанів
На матчі Шахтар - Аталанта очікується 25 тисяч глядачів
#Шахтар, #Аталанта

Джерело - UA-футбол.

У вирішальному для Шахтаря матчі групи Ліги чемпіонів з Аталантою на трибунах буде близько 25 тисяч уболівальників.

Про це повідомляє Трибуна.

ОСК Металіст розрахований на 40 000 глядачів.

Також очікується присутність близько 200 іноземних фанів.

Нагадаємо, що поєдинок Шахтар - Аталанта відбудеться в середу 11 грудня і розпочнеться о 19:55.

Раніше, півзахисник Шахтаря з нетерпінням чекає на перехід у клуб рівня Манчестер Сіті.

Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.

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