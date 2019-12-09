Що потрібно Шахтарю для виходу до плей-оф Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У 6-м турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтарю для виходу до 1/8 фіналу може вистачити домашньої нічиєї з італійською Аталантою.

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В заключному турі 11 грудня Шахтар прийматиме Аталанту, а Динамо у Загребі зіграє з Манчестер Сіті.

У разі перемоги над італійцями, Шахтар в будь-якому випадку потрапляє до плей-оф. Якщо Манчестер Сіті обіграє хорватів, чемпіонам України у матчі з Аталантою вистачить нічиєї.

Якщо Шахтар програє, а загребське Динамо зіграє внічию, то обидва клуба наберуть по 6 очок, але у команди Луїша Каштру буде перевага в особистих зустрічах - донеччани фінішують третіми та вийдуть до Ліги Європи.

У разі поразки Шахтаря та перемоги Динамо, український клуб фінішує в групі четвертим та припинить виступи у єврокубках.