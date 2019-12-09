Найближчим часом львівський клуб залишиться без головного тренера

Джерело - football.ua.
Білоруський спеціаліст Леонід Кучук залишить клуб Першої ліги Рух (Львів).
Про це повідомляє football.ua.
Про причини такого рішення на даний момент не повідомляється. Рішення було обопільним між клубом і наставником.
Нагадаємо, що Кучук очолив Рух в лютому цього року. Під керівництвом білоруського фахівця клуб, який виступає у Першій лізі, займає перше місце, маючи в своєму активі 39 очок.
Раніше, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.
Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.