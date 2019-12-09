Найближчим часом львівський клуб залишиться без головного тренера

Кучук залишить Рух

Білоруський спеціаліст Леонід Кучук залишить клуб Першої ліги Рух (Львів).

Про це повідомляє football.ua.

Про причини такого рішення на даний момент не повідомляється. Рішення було обопільним між клубом і наставником.

Нагадаємо, що Кучук очолив Рух в лютому цього року. Під керівництвом білоруського фахівця клуб, який виступає у Першій лізі, займає перше місце, маючи в своєму активі 39 очок.

Раніше, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.