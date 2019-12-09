Бразильському клубу загрожує позбавлення 6 очок за борги перед Зорею

У бразильців борг за нападника Гомеса

Крузейро загрожує зняття 6 очок за борг в 1,5 мільйона євро перед Зорею за перехід нападника Вілліана Гомеса, який зараз є футболістом Палмейраса.

Про це повідомляє O TEMPO.

Спочатку ФІФА покарала Крузейро зняттям 6 очок ще в травні нинішнього року, але бразильський клуб оскаржив рішення в Спортивному арбітражному суді. Очікується, що рішення цього органу стане відомо в березні 2020 року, і якщо воно буде негативним для Крузейро, то у клубу буде ще 90 днів, щоб погасити борг. Якщо бразильці цього не зроблять, то будуть позбавлені 6 очок.

Нагадаємо, що Вілліан Гомес не виступав за Зорю, а грав в Україні за Металіст. Але з початком війни на сході країни бразилець покинув харківський клуб, відправившись в оренду в Крузейро. Згодом Металіст передав економічні права на форварда Зорі, через що у лисиць і виник борг перед клубом з Луганська.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.

Раніше, Мілевський обматюкав гравців Динамо після поразки від Зорі.