Метревелі: У деяких клубах УПЛ трансфери контролюють люди з вулиці

Якщо немає ефективної системи управління, то не буде ніякого результату в українських клубах.

Про це заявив експерт програми Великий футбол Михайло Метревелі.

"Дуже багато ми говорили з приводу Карпат. Це стосується не тільки Карпат. Там, де немає ефективного власника, там є проблеми. Те, що вихідні і вхідні трансфери контролюють люди з вулиці, а не менеджмент - це найбільша проблема. Це і Львів, і Карпати, і Ворскла, і частково Дніпро-1.

Якщо вболівальники переживають, їм пора створювати футбольні майдани і вимагати від власників клубів не допускати людей з вулиці в команду. Вони не беруть відповідальності за результат. Для агентів це не проблема, вони влаштовують своїх клієнтів, насильно підписують футболістів, які не входять до їх сфери впливу. Це проблема власника. Головне тут - не Шаблій, а власник клубу.

Якщо немає ефективної системи, то не буде ніякого результату. У жодному європейському успішному клубі не існує такої гібридної системи", - заявив Михайло Метревелі.