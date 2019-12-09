Хавбек Шахтаря потрапив у ТОП-25 найкращих гравців європейських чемпіонатів

Джерело - Tribuna.com.
У рейтингу найкращих гравців європейських чемпіонатів в сезоні 2019/20 за даними InStat хавбек Шахтаря Тайсон з індексом 333 посів 24-е місце.
Про це повідомляє CIES.
Півзахисник Шахтаря Марлос має індекс 309, у нього 173-а позиція. Захисник гірників Ісмаїлі на 199-му рядку з індексом 307.
Найкращий гравець Динамо в рейтингу - Віктор Циганков з 295 балами на 447-му місці. Другий найкращий з Динамо - Карлос де Пена з індексом 285 на 811-й позиції.
1. Ліонель Мессі (Барселона) - 401
2. Хакім Зієш (Аякс) - 377
3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 366
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24. Тайсон (Шахтар) - 333
173. Марлос (Шахтар) - 309
199. Ісмаїлі (Шахтар) - 307
232. Євген Коноплянка (Шахтар) - 305
447. Віктор Циганков (Динамо) - 295
612. Алан Патрік (Шахтар) - 290
646. Жуніор Мораес (Шахтар) - 289
811. Карлос де Пена (Динамо) - 285
811. Давид Хочолава (Шахтар) - 285
1006. Сергій Кривцов (Шахтар) - 281
Раніше, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.
Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.