Хавбек Шахтаря потрапив у ТОП-25 найкращих гравців європейських чемпіонатів

Тайсон посів 24-е місце

У рейтингу найкращих гравців європейських чемпіонатів в сезоні 2019/20 за даними InStat хавбек Шахтаря Тайсон з індексом 333 посів 24-е місце.

Про це повідомляє CIES.

Півзахисник Шахтаря Марлос має індекс 309, у нього 173-а позиція. Захисник гірників Ісмаїлі на 199-му рядку з індексом 307.

Найкращий гравець Динамо в рейтингу - Віктор Циганков з 295 балами на 447-му місці. Другий найкращий з Динамо - Карлос де Пена з індексом 285 на 811-й позиції.

1. Ліонель Мессі (Барселона) - 401

2. Хакім Зієш (Аякс) - 377

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 366

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24. Тайсон (Шахтар) - 333

173. Марлос (Шахтар) - 309

199. Ісмаїлі (Шахтар) - 307

232. Євген Коноплянка (Шахтар) - 305

447. Віктор Циганков (Динамо) - 295

612. Алан Патрік (Шахтар) - 290

646. Жуніор Мораес (Шахтар) - 289

811. Карлос де Пена (Динамо) - 285

811. Давид Хочолава (Шахтар) - 285

1006. Сергій Кривцов (Шахтар) - 281

Раніше, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.