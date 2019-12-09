Хавбек луганської Зорі Дмитро Хомченовський готовий перейти у Динамо.

Про це розповів сам гравець.

"Можливо, мій гол вийшов з понтами. Спочатку хотів віддати передачу, а потім побачив, що можна забити і вийшло. Наш план на гру спрацював. Ми виграли у такої хорошої команди, тому щасливі. Могли забивати й більше, у нас було багато моментів. Будемо працювати над їх реалізацією. Чи погодився б я перейти в Динамо? Звісно", - сказав Хомченовський.