Вердер сенсаційно програв Падерборну, Уніон переграв Кельн у 14 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 11-му турі німецької Бундесліги Уніон вдома приймав Кельн, а Вердер зустрічався з Падерборном.
Дубль Андерсона приніс перемогу Уніону над Кельном.
Вердер вдома сенсаційно програв аутсайдеру Падерборну - Міхель забив переможний гол у компенсовані хвилини матчу.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
14 тур, 8 грудня
Уніон - Кельн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Андерсон, 2:0 - 50 Андерсон
Вердер - Падерборн 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+3 Міхель
Раніше, Боруссія М переграла Баварію.
Нагадаємо, Айнтрахт врятувався у матчі із Гертою у 14 турі Бундесліги.