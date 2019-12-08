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Санжар: Хіба ряд гравців Карпат заслуговують отримувати зарплату?

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Санжар: Хіба ряд гравців Карпат заслуговують отримувати зарплату?
#Санжар, #Карпати

Джерело - sport.ua.

Гра деяких гравців Карпат не може виправдовуватись тим, що їм за неї не платять.

Про це наставник Карпат Роман Санжар заявив прес-службі клубу.

"Під кожен стиль гри футболісти повинні володіти певними якостями, тому ми обговорюємо з керівництвом цю ситуацію. Затримка по заробітній платі? Вона абсолютно не критична, клуб виконає зобов’язання. Гра деяких гравців не може виправдовуватись тим, що їм за неї не платять. Усім виплатять гроші, однак я хочу запитати інше: чи ось такою грою деякі хлопці заслуговують, щоб їм платили? У Карпатах багато футболістів не дотягують до рівня, який хочуть бачити вболівальники, керівництво клубу. Для нас кожен матч – це стрес, але ми повинні пройти цей шлях, зробити чіткі висновки та під час зимового міжсезоння зробити все правильно", - зазначив Санжар.

Раніше, Десна розгромила Карпати.

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