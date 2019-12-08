Михайличенко: Говорити, що рахунок не по грі, не можна

Футболісти київського Динамо у матчі із Зорею (1:2) не виконали те, що задумали.

Про це заявив наставник киян Олексій Михайличенко.

"Головна причина поразки в тому, що ми не змогли виконати те, що задумали. А суперник зміг. Говорити, що рахунок не по грі, не можна. На інший результат ми сьогодні і справді не награли. Буває таке, що не йде гра у одного-двох гравців, але сьогодні, на мою думку, вона не вийшла у дуже багатьох. У мене немає інших коментарів.

Реалізація - це дуже важливо, але не головне. По самій грі було видно, що ми не виконали те, що задумали. Я лише вдячний хлопцям, що вони, залишившись удесятьох, знайшли в собі сили, характер і боролися до кінця, намагалися змінити результат. На жаль, це не вдалося", - зазначив Михайличенко.