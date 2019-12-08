Торіно перемогло Фіорентину. Результати матчів 15 туру Серії А

Українець Шахов зіграв 59 хвилин у матчі Лечче - Дженоа

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі італійської Серії А зіграно чотири матчі.

Кальярі і Лечче проявили характер і відіграли відставання у два м’ячі. Шахов вийшов з перших хвилин матчу і був замінений.

Балотеллі приніс перемогу Брешії у матчі з СПАЛом. Торіно вдома здолало Фіорентину.

Чемпіонат Італії - Серія А.

15 тур, 8 грудня

Лечче - Дженоа 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Пандев, 0:2 - 45+5 Крішито (пен), 1:2 - 60 Фалько, 2:2 - 70 Табанеллі

Сассуоло - Кальярі 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Берарді, 2:0 - 36 Джурічич, 2:1 - 51 Жоау, 2:2 - 90 Рагацу

СПАЛ - Брешія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 54 Балотеллі

Торіно - Фіорентина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Дзадза, 2:0 - 72 Ансальді, 2:1 - 90+1 Касерес

Нагадаємо, Інтер не зміг переграти Рому у 15 турі Серії А.

Раніше, Аталанта із Маліновським вирвала перемогу у Верони.