Бетіс завдяки хет-трику Хоакіна переміг Атлетік у 16 турі Ла-Ліги

38-річний Хоакін оформив хет-трик за 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома зустрічався з ФК Атлетік.

У першій двадцять хвилин матчу 38-річний Хоакін оформив хет-трик і Бетіс вів у рахунку 3:0. Наприкінці тайму гості один м’яч відіграли. У другому таймі Берчіче ще один гол відіграв.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 8 грудня

Бетіс - Атлетік 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 2 Хоакін, 2:0 - 11 Хоакін, 3:0 - 20 Хоакін, 3:1 - 44 Вільямс (пен), 3:2 - 75 Беріче

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