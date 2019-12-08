Півзахисник Шахтаря бажає залишитися у Флуміненсе

Хавбек не горить бажанням повертатися до Шахтаря

Півзахисник донецького Шахтаря Веллінгтон Нем, який влітку перебрався до лав Флуміненсе на правах оренди, розрахованої до кінця року, бажає залишитися у Бразилії.

Про це футболіст заявив в інтерв’ю Lance.

"Я приїхав до Бразилії, коли чемпіонат уже був у розпалі, до того ж після відпустки. Мені потрібен був якийсь час, щоб пристосуватися і, я думаю, що це був короткий час. У Флуміненсе я приходив, щоб грати, а не сидіти на лавці запасних. Я добре тренувався, віддавав всього себе роботі, але не грав. Це сумно, але в футболі трапляються такі речі, які ми не можемо змінити. Я приходив, щоб бути щасливим, але цього не сталося. Чи залишуся я у Флуміненсе на постійній основі? Це питання варто поставити моїм агентам. У мене є контракт з Шахтарем, який діє ще півтора роки. Не знаю, що станеться в майбутньому. Варіанти є, але я залишив їх на розгляд своїм агентам, щоб подивитися, що з цього вийде. Якщо говорити про моє бажання, то я, звичайно ж, хочу залишитися", - розповів Нем.

Нагадаємо, Тайсон пропустить матч із Зорею через дискваліфікацію.

Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.