Тампа розібралася з Сан-Хосе, Детройт поступився Піттсбургу. Результати матчів НХЛ

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Філадельфія - Оттава 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Ванкувер - Баффало 6:5 (в овертаймі) (1:0, 2:3, 2:2, 1:0)
Сент-Луїс - Торонто 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)
Бостон - Колорадо 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Детройт - Піттсбург 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Тампа-Бей - Сан-Хосе 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)
Флорида - Коламбус 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Кароліна - Міннесота 6: 2 (2:1, 2:1, 2:0)
Нешвілл - Нью-Джерсі 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
Даллас - Нью-Йорк Айлендерс 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Калгарі - Лос-Анджелес 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)