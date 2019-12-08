 Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн | Футбол | Champion.com.ua
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Джошуа взяв реванш у Руїса та повернув чемпіонські пояси
Сьогодні 00:21 5869
Українець Бурсак роздільним рішенням суддів програв бій Лем'є
Сьогодні 11:25 377
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 09:50 19507
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:29 66277
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою
Сьогодні 08:50 3549
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
Сьогодні 00:51 2992
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було
Сьогодні 00:08 3687
Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю
Вчора 22:51 1562
Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: Як це було
Вчора 22:35 2910
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Вчора 21:12 3270
Блоги
Космос! Перед тим як забити гол, Сон пробіг 75 метрів і обіграв 7 суперників
Космос! Перед тим як забити гол, Сон пробіг 75 метрів і обіграв 7 суперників Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 291
Екс-гравець Шахтаря став жертвою расистських образ
Екс-гравець Шахтаря став жертвою расистських образ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:47 515
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:50 3538
Джошуа повернув собі пояси в бою проти Руїса. Відеоогляд
Джошуа повернув собі пояси в бою проти Руїса. Відеоогляд Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:17 8206
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:51 2981
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
Вчора 21:12 3257
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було Андрій Твердохліб
Вчора 19:23 3043
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:58 4240
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном Андрій Твердохліб
Вчора 14:43 643
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО Андрій Твердохліб
06.12.2019 20:16 862
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
06.12.2019 16:36 7092
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Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези Андрій Твердохліб
06.12.2019 15:14 623
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань
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Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

Сьогодні 09:29 66277
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
#УПЛ, #Прем'єр-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

1
Шахтар
 17 47
2
Динамо
 16 33
3
Зоря
 16 31
4
Десна
 16 30
5
Олександрія
 17 30
6
Колос
 17 20
7
Маріуполь
 16 18
8
Олімпік
 17 18
9
Дніпро-1
 17 18
10
Львів
 16 11
11
Карпати
 16 11
12
Ворскла
 17 11
 
1 тур (28 - 31 липня)*
28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

  Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь  2:1  Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна  2:0  Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів  0:3  Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0  Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік  0:1  Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря  1:1  Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо  1:2  Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла  3:2  Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1  0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос  1:2  Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати  1:1  Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

4 тур
(17 серпня)

 Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

 Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь 0:1 Динамо: огляд

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур
24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

  6 тур
30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу 

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу 

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу 

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу 

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу 

  7 тур
14 вересня

Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу 

Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу 

  8 тур
 
20 вересня
 
Дніпро-1 2:0 Карпати: огляд матчу
 
21 вересня

Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу

Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу

22 вересня

Десна 0:1 Шахтар: огляд матчу

Ворскла 0:5 Динамо: огляд матчу

Колос 1:1 Олександрія: огляд матчу

9 тур
 
27 вересня
 
Шахтар 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу
 
28 вересня

Олександрія 2:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 1:2 Колос: прев'ю, огляд матчу

29 вересня

Динамо 2:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 0:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:5 Зоря: прев'ю, огляд матчу

10 тур
5 жовтня
 
Ворскла 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Десна 1:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

6 жовтня

Дніпро-1 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Колос 0:4 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 2:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

11 тур
 
18 жовтня
 
Шахтар 6:0 Колос: прев'ю, огляд матчу
 
19 жовтня

Карпати 0:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Зоря 2:0 Десна: прев'ю, огляд матчу

20 жовтня

Маріуполь 1:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

12 тур

26.10.2019

Маріуполь 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Зоря 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 3:2 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

27.10.2019

Львів 1:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

13 тур

02.11.2019

Карпати 0:3 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

03.11.2019

Олександрія 1:3 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:4 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Динамо 4:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Колос 1:2 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

14 тур

09.11.2019

Десна 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 2:2 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Львів 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

10.11.2019

Зоря 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 1:0 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

15 тур

22.11.2019

Шахтар 4:1 Львів: прев'ю, огляд матчу

23.11.2019

Олександрі 1:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

24.11.2019 

Карпати 1:2 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Колос 2:0 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 3:0 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

16 тур

30.11.2019

Львів 0:2 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Зоря 2:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 1:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

01.12.2019

Десна 2:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 1:1 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 1:3 Динамо: прев'ю, огляд матчу

17 тур

06.12.2019

Шахтар 3:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

07.12.2019

Олександрія 3:0 Ворскла: огляд матчу

Колос 4:0 Дніпро-1: огляд матчу

08.12.2019

Маріуполь 14:00 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 14:00 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 17:00 Зоря: прев'ю, огляд матчу