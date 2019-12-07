ПСЖ обіграв Монпельє, перемоги Монако та Ренна. Результати 17 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 грудня, у французькій Лізі 1 відбулися матчі 17 туру Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
07 грудня, 17 тур
Монпельє – ПСЖ 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 41 Паредес (автогол), 1:1 – 74 Неймар, 1:2 – 76 Мбаппе, 1:3 – 81 Ікарді
Монако - Ам'єн 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 62 Бен Еддер, 2:0 – 66 Маріпаг, 3:0 – 69 Кейта
Ніцца – Мец 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 9 Сіпрієн, 2:0 – 41 Сіпрієн (пен), 3:0 – 59 Канаго, 3:1 – 74 Ібраїма, 4:1 – 75 Ле Мелу
Ренн – Анже 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 24 Н’янг, 2:0 – 80 Н’янг, 2:1 – 90+3 Аліуї
Страсбург –Тулуза 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 3 Ізіма-Мірен, 1:1 – 7 Коне, 2:1 – 26 Томассон, 3:1 – 48 Айорка, 3:2 – 50 Саїд, 4:2 – 75 Мотіба
Раніше, Ліон розгромив Нім.
Нагадаємо, Реймс врятувався у матчі із Бордо.