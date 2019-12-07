Зінченко не потрапив у заявку на матч з Манчестер Юнайтед

Олександр Зінченко поза заявкою на матч АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч 16-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

У стартовому складі на позиції українця вийшов Анхеліньо.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Фернандінью, Анхеліньо, Родрі, Сілва, Де Брюйне, Бернарду, Стерлінг, Жезус

Запасні: Браво, Гюндоган, Менді, Марез, Канселу, Отаменді, Фоден

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Шоу, Мактомінай, Фред, Джеймс, Лінгард, Рашфорд, Марсьяль

Запасні: Ромеро, Туанзебе, Вільяммс, Янг, Андреас, Мата, Грінвуд

Раніше повідомлялося, що Зінченко зможе зіграти проти Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті.