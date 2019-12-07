Зінченко не потрапив у заявку на матч з Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч 16-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.
У стартовому складі на позиції українця вийшов Анхеліньо.
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Фернандінью, Анхеліньо, Родрі, Сілва, Де Брюйне, Бернарду, Стерлінг, Жезус
Запасні: Браво, Гюндоган, Менді, Марез, Канселу, Отаменді, Фоден
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Шоу, Мактомінай, Фред, Джеймс, Лінгард, Рашфорд, Марсьяль
Запасні: Ромеро, Туанзебе, Вільяммс, Янг, Андреас, Мата, Грінвуд
Раніше повідомлялося, що Зінченко зможе зіграти проти Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті.