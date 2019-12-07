Є попередня домовленість з Французькою футбольною федерацією

Джерело - Чемпіон.

Товариський поєдинок між збірною України та Франії може відбутися 27 березня в Парижі.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Є попередня домовленість з Французькою футбольною федерацією щодо проведення 27 березня зустрічі Франція-Україна в Парижі на арені" стад де Франс ". Остаточно питання вирішиться з підписанням угоди на наступному тижні", - написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних.