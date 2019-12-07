Фінал клубного чемпіонату світу перенесений на інший стадіон

Матчі будуть перенесені на Міжнародний стадіон в Халіфі

Джерело - BBC.

Вирішальні матчі клубного чемпіонату світу, які повинні були відбутися на стадіоні Education City Stadium в катарській столиці Доха, перенесені.

Про це повідомляє BBC.

Очікувалося, що нова 40-тисячна арена прийме півфінальний матч Ліверпуля, а також матч за третє місце і фінал турніру.

Роботи по будівництву стадіону були завершені, однак він не пройшов необхідні перевірки для того, щоб приймати матчі.

У зв'язку з цим гри, які повинні були пройти на Education City Stadium, за рішенням ФІФА перенесені на Міжнародний стадіон в Халіфі.

Нагадаємо, Катар прийме матчі клубного чемпіонату світу у 2019 і 2020 роках.