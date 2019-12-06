Газзаєв: Шкода, що об'єднаний чемпіонат України і Росії не відбувся

Об'єднаний чемпіонат України і Росії не відбувся через політичний переворот в Україні.

Про це екс-тренер Динамо Валерій Газзаєв заявив в інтерв'ю Р-Спорт.

"Дуже шкода, що не відбувся об'єднаний чемпіонат. У цьому проекті було відпрацьовано все до дрібниць. Якби не політичний переворот в Україні, цей чемпіонат відбувся б. Я раз п'ятнадцять літав в Україну, зустрічався з президентами клубів. Всі клуби, всі президенти були згодні.

В об'єднаному чемпіонаті повинні були грати по дев'ять російських і українських команд, це прем'єр-ліга. У першій лізі теж повинні були об'єднатися по дев'ять клубів. А другі дивізіони проводили б національні федерації.

Це був би один з кращих, якщо не найкращий чемпіонат в Європі. Він був би найцікавішим. Кожен матч - завжди аншлаг, завжди битва і хороша фінансова винагорода. Ось це ми втратили. Була б користь і Україні, і Росії. Але втрутилася політика. Думаю, зараз всі шкодують, особливо з того боку", - сказав Газзаєв.