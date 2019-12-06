Матчам 17-го туру УПЛ передуватиме акція Давай, забивай!

Джерело - УПЛ.
Українська Прем’єр-Ліга за підтримки Благодійного фонду Таблеточки та ТМ FAVBET на початку сезону 2019/20 розпочали благодійну акцію Давай, забивай!
За кожен м’яч, забитий у Favbet Лізі, 1 000 гривень перераховуватиметься в Благодійний фонд Таблеточки.
У рамках цієї акції перед початком матчів, команди вийдуть на поле у футболках з надписом Давай, забивай!
Головна мета акції, привернути додаткову увагу громадськості до необхідності підтримки боротьби боротьби дітей з онкологічними захворюваннями.
Таблеточки - благодійний фонд, який захищає інтереси дітей з онкологічними захворюваннями в Україні. Фонд надає адресну, психологічну, паліативну допомогу та системно допомагає необхідними медикаментами 17 онковідділенням по всій Україні.
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