Санжар відзначив основну перевагу Десни над Карпатами

У матчі 17-го туру УПЛ чернігівська Десна має перевагу у досвіді над Карпатами.

Про наставник львів'ян Роман Санжар заявив у коментарі ФутболNEWS.

"Я не розумію, що це означає – не вистачає мотивації. Це питання взагалі не повинно обговорюватися.

На кожен матч приходить багато уболівальників, тому ми повинні думати тільки про перемогу і все, бути максимально мотивованими. Десна – зіграна команда. Порівняйте з нами: 29 років – середній вік їхньої команди, а у нас 22 роки. Тому досвід на боці Десни", – сказав Санжар.