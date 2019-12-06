Манчестер Юнайтед має намір взимку придбати лідера Тоттенгема

Еріксен може перебратися до МЮ

Манчестер Юнайтед в січні спробує підписати хавбека Тоттенгема Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Футболіст не хоче продовжувати контракт з лондонським клубом. Тому керівництво Тоттенгема готове продати Еріксена в зимове трансферне вікно, щоб він не пішов влітку безкоштовно.

Манчестер Юнайтед має намір купити футболіста взимку, оскільки влітку претендентів на Еріксена стане набагато більше.

У цьому сезоні на рахунку Еріксена 1 гол і 1 ассист в 12-ти матчах АПЛ.