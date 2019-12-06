Лукаку: Чорна п'ятниця - самий тупий заголовок, що я бачив

Бельгієць прокоментував інцидент з обкладинкою Corriere dello Sport

Джерело - Чемпіон.

Замість того, щоб зосередитися на матчі між Інтером і Ромою, Corriere Dello Sport випускає номер з самим тупим заголовком.

Про це нападник Інтера Ромелу Лукаку написав в Twitter.

"Замість того, щоб зосередитися на матчі між Інтером і Ромою, Corriere Dello Sport випускає номер з самим тупим заголовком з усіх, що я коли-небудь бачив у своїй кар'єрі. Ви, хлопці, продовжуєте підтримувати негатив і проблему расизму, замість того щоб говорити про красивий матч, який відбудеться між двома великими клубами. Краще займіться своїм вихованням. Спасибі всім фанатам і іншим журналістам за підтримку. Чекаємо гри", - написав Лукаку.

Раніше, Лукаку піддався расистським образам на стадіоні Славії.