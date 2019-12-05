Шахтар із Марлосом та Ісмаїлі прибув на матч проти Олімпіка

Шахтар здійснив авіапереліт за маршрутом Київ – Харків

Шахтар на матч 17 туру УПЛ проти Олімпіка взяв 19 футболістів.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

До попередньої заявки потрапили Ісмаїлі й Марлос, які відновилися після ушкоджень.

Список гравців, які прилетіли до Харкова:

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко

Захисники: Додо, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентіньо, Марлос

Нападник: Жуніор Мораес

Матч Шахтар – Олімпік відбудеться у п’ятницю, 6 грудня. Початок о 19:00.

Нагадаємо, Шахтар хоче підписати румунського таланта.

Раніше, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.