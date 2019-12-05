Карпати взимку хочуть підсилити склад – Ящишин

Карпати довіряють головного тренеру Роману Санжару та взимку будуть намагатися підсилити команду.

Про це розповів директор клубу Ростислав Ящишин.

"Я за те, щоб дати тренеру більше часу. Ми бачимо, що у Романа Санжара ситуація незадовільна, команда не виграє, але ми йому віримо і допомагаємо.

З надією на те, що зараз будуть збори і багато чого зміниться. Тренер складе список тих, хто йому не потрібен. Когось ми продамо, з кимось попрощаємося. Подивимося, що зможемо зробити для посилення команди", - розповів Ящишин.