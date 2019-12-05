Джерело - unian.ua.
Український нападник Артем Кравець відзначився за Кайсеріспор у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти Маніса ББСК.
Кравець вийшов на поле в стартовому складі своєї команди і на 51-й хвилині зробив рахунок 3:0. Українець в дотик відправив м'яч у сітку з центру штрафного майданчика.
Український нападник був замінений на 72-й хвилині, а його команда здобула перемогу з рахунком 3:2.
Для Кравця цей матч став лише другим в сезоні.
Нагадаємо, Кравець переніс операцію.
Раніше, Кравець прокоментував натуралізацію нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.