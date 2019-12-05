Артем Кравець допоміг Кайсеріспору здобути перемогу у Кубку Туреччини

Український нападник Артем Кравець відзначився за Кайсеріспор у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти Маніса ББСК.

Кравець вийшов на поле в стартовому складі своєї команди і на 51-й хвилині зробив рахунок 3:0. Українець в дотик відправив м'яч у сітку з центру штрафного майданчика.

Український нападник був замінений на 72-й хвилині, а його команда здобула перемогу з рахунком 3:2.

Для Кравця цей матч став лише другим в сезоні.

Нагадаємо, Кравець переніс операцію.

Раніше, Кравець прокоментував натуралізацію нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.