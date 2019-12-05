Михайленко розкритикував слова тренера Колоса про комбайни

Головний тренер Колоса Руслан Костишин не повинний був говорити про упередженість арбітрів у грі із Ворсклою.

Про це розповів наставник Дніпро-1 Дмитро Михайленко.

"В останніх матчах за участю спортклубівців було багато розмов про суддівство, ось і тренер Колосу Руслан Костишин сказав, що доведеться продавати комбайни, щоб був позитивний результат. Як ви на це реагуєте? Звичайно, цей коментар не сподобався ні мені, і ні кому з хлопців. Мені здається такі заяви робити не слід. Що стосується помилок, я також розумію, що велика напруга, команди знаходяться приблизно в однаковому турнірному становищі, ведеться боротьба за виживання, а суддя тут такий же учасник всього процесу. І помилки допускають і футболісти, і арбітри. Тут не хочеться чогось особливого казати, проте слід пам’ятати, що суддя така ж жива людина, як і гравці", - розповів Михайленко.