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Михайленко розкритикував слова тренера Колоса про комбайни

Сьогодні 16:47 840 0
Дмитро Михайленко прокоментував слова Руслана Костишина
Михайленко розкритикував слова тренера Колоса про комбайни
#Дніпро-1, #УПЛ, #Колос

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин не повинний був говорити про упередженість арбітрів у грі із Ворсклою.

Про це розповів наставник Дніпро-1 Дмитро Михайленко.

"В останніх матчах за участю спортклубівців було багато розмов про суддівство, ось і тренер Колосу Руслан Костишин сказав, що доведеться продавати комбайни, щоб був позитивний результат. Як ви на це реагуєте? Звичайно, цей коментар не сподобався ні мені, і ні кому з хлопців. Мені здається такі заяви робити не слід. Що стосується помилок, я також розумію, що велика напруга, команди знаходяться приблизно в однаковому турнірному становищі, ведеться боротьба за виживання, а суддя тут такий же учасник всього процесу. І помилки допускають і футболісти, і арбітри. Тут не хочеться чогось особливого казати, проте слід пам’ятати, що суддя така ж жива людина, як і гравці", - розповів Михайленко.

Нагадаємо, Костишина визнали найкращим тренером 15 туру УПЛ.

Раніше, Костишин присвятив перемогу президенту.

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