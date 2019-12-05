 Маннчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Манкуніанське дербі вирішить долю Сульшера | Футбол | Champion.com.ua
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Маннчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Манкуніанське дербі вирішить долю Сульшера

Сьогодні 13:41 165 0
Маннчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Манкуніанське дербі вирішить долю Сульшера

Джерело - Чемпіон.

Найцікавіший матч тижні в Європі буде, мабуть, в Манчестері, де на стадіоні Етіхад, 7 грудня, відбудеться манкуніанське дербі. І хоча в останні роки містяни виступають в чемпіонаті Англії вдаліше, червоні дияволи все одно регулярно відбирають у своїх принципових суперників очки. Тим самим виправдовуючи статус дербі.

Мотивація в цих матчах просто зашкалює. Футболісти та тренери розуміють, що вболівальники їм будуть довго згадуватимуть поразку. Більш того, якщо Манчестер Юнайтед програє, це може означати відставку головного тренера команди Сульшера, про що він уже попередив своїх гравців. Подейкують, що на його робоче місце вже поглядає Маурісіо Почеттіно. Так що битва на полі розіграється неабияка.

Українські вболівальники, мабуть, будуть більше підтримувати Манчестер Сіті. Оскільки за цю команду виступає Олександр Зінченко. Його поява на полі під питанням, все ж він тільки недавно відновився після травми. Зате Саша вже тренується в загальній групі. До речі, нагадаємо, що і за Манчестер Юнайтед виступає екс-гравець Шахтаря. Бразилець Фред перебрався до Англії у 2018 році.

Попри принциповість поєдинку, багато хто все ж чекає перемоги Манчестер Сіті. Команда бореться за чемпіонство, тоді як червоні дияволи намагаються піднятися з середини турнірної таблиці. Аналітики Parimatch дають підопічним Гвардіоли 74% на перемогу. При цьому шанси городян на три голи - 45%. Тоді як у Манчестер Юнайтед лише 20% на два забиті м'ячі.

 

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