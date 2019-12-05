Лавриненко: в Інгульці за селекційну роботу відповідають дві людини

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.
У клубі Першої ліги Інгулець селекційний відділ складається з двох осіб.
Про це наставник команди Сергій Лавриненко заявив клубній прес-службі.
"Чи займається питанням селекції у нашій команді хтось конкретно? Можу сказати – дві людини. Перша – це Олександр Григорович Поворознюк, друга – Сергій Дмитрович Лавриненко (посміхається – прим.). Поки так працює наш селекційний відділ. Ми стримимося до того, як клуб буде рости ми у цьому питанні будемо додавати", - зазначив Лавриненко.
Раніше, гендиректор Зорі розкритикував інфраструктуру клубу Першої ліги.
Нагадаємо, Рафаїлов вказав на рівень Вернидуба.