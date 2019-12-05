Лавриненко: в Інгульці за селекційну роботу відповідають дві людини

У клубі Першої ліги Інгулець селекційний відділ складається з двох осіб.

Про це наставник команди Сергій Лавриненко заявив клубній прес-службі.

"Чи займається питанням селекції у нашій команді хтось конкретно? Можу сказати – дві людини. Перша – це Олександр Григорович Поворознюк, друга – Сергій Дмитрович Лавриненко (посміхається – прим.). Поки так працює наш селекційний відділ. Ми стримимося до того, як клуб буде рости ми у цьому питанні будемо додавати", - зазначив Лавриненко.