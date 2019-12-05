Екс-гравець Барселони: Я зіткнувся із расизмом та націоналізмом у роздягальні каталонців

Французький екс-хавбек каталонської Барселони Еммануель Петі стикався з расизмом під час свого перебування в іспанському клубі.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю RMC Sport.

"Це правда, я стикався із образами на расовому підґрунті, коли грав за Барсу - звичайно, це звучить шокуюче, але іноді таке відбувалося, а з деякими футболістами доволі часто. Я прийшов у невдалий момент – в той час у роздягальні була війна між іспанськими та голландськими гравцями.

Тодішній тренер команди Лоренсо Серра Феррер не міг впоратися з ситуацією, він не мав необхідної харизми. Націоналізм, до слова, схожий з расизмом – як тільки я приїхав, мені моментально сказали, що я не знаю каталонської. Я відповів, що перебуваю в Іспанії, але мої слова відкинули – ти в Каталонії. Це жахливо", - зазначив Петі.