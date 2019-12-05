 Екс-гравець Барселони: Я зіткнувся із расизмом та націоналізмом у роздягальні каталонців | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна потрапила до третього кошика Ліги націй
Сьогодні 08:27 4180
WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс
Сьогодні 11:08 455
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів
Сьогодні 10:33 317
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Сьогодні 10:23 1150
Кубок світу: де дивитися жіночу індивідуальну гонку в Естерсунді
Сьогодні 08:55 705
Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку світу
Вчора 22:00 1746
Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20
Вчора 19:10 1309
Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку
Вчора 15:25 1208
Тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних
Вчора 15:10 3658
Світоліна знайде можливість виступу на Олімпіаді і без Федерації тенісу
Вчора 15:02 2176 1
Блоги
Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокаут
Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокаут Valeriy Ruchka
Вчора 11:11 2403
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції Valeriy Ruchka
Вчора 10:35 1107
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна Андрій Твердохліб
Вчора 10:03 13635 3
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося Valeriy Ruchka
03.12.2019 19:00 1024
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі Valeriy Ruchka
03.12.2019 18:17 976
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:40 Футбол ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови 697
15:25 Баскетбол Фрателло назвав роботу у збірній України великою честю 696
15:08 Плавання Романчук вийшов до фіналу чемпіонату Європи 217
14:51 Біатлон Фуркад: Я не здивувався перемозі Підручного на чемпіонаті світу 1265
14:33 Футбол Чорноморець може втратити чемпіона світу 429
14:15 Футбол Екс-гравець Барселони: Я зіткнувся із расизмом та націоналізмом у роздягальні каталонців 582 1
13:57 Теніс Цуренко знялася з турніру у Дубаї 337
13:54 Блог Під час матчу УХЛ сталася масова бійка. ВІДЕО 340
13:41 Футбол Лавриненко: в Інгульці за селекційну роботу відповідають дві людини 179
13:41 Футбол Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Манкуніанське дербі вирішить долю Сульшера 978
13:25 Блог Одноклубники Михайлюка не знають, як вимовити його прізвище 246
13:24 Бокс Промоутер: Кличко може успішно повернутися на ринг 879
13:08 Інше Тренер збірної України подав позов до суду проти Векли, який звинуватив його в сексуальному насильстві 308
12:51 Футбол Чигринський повернувся до тренувань після травми 299
12:33 Футбол Ярмоленко став найгіршим гравцем матчу Вулвергемптон - Вест Гем 444
12:15 Волейбол Прометей програв свій дебютний матч у Кубку Виклику 236
11:57 Футбол Несенюк: Шахтар за сприяння УАФ бажає продати Тайсона хоча б за якісь гроші 559
11:41 Футбол Зінченко: Не виключаю свого повернення до Шахтаря 1332
11:25 Футбол Ювентус втратив основного півзахисника на 3 місяці 315
11:08 Бокс WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс 455
10:52 Легка атлетика У Києві відкрили оновлений легкоатлетичний манеж 335
10:33 Баскетбол Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 317
10:33 Футбол ФІФА позитивно оцінила роботу VAR в Україні 293
10:23 Пряма трансляція Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF 1150
10:15 Баскетбол Лейкерс знищили Юту, Бостон переграв Маямі. Результати матчів НБА 222

Екс-гравець Барселони: Я зіткнувся із расизмом та націоналізмом у роздягальні каталонців

Сьогодні 14:15 582 1
Француз розповів про расизм у Барселоні
Екс-гравець Барселони: Я зіткнувся із расизмом та націоналізмом у роздягальні каталонців
#Петі, #Барселона

Джерело - UA-футбол.

Французький екс-хавбек каталонської Барселони Еммануель Петі стикався з расизмом під час свого перебування в іспанському клубі. 

Про це футболіст заявив в інтерв'ю RMC Sport.

"Це правда, я стикався із образами на расовому підґрунті, коли грав за Барсу - звичайно, це звучить шокуюче, але іноді таке відбувалося, а з деякими футболістами доволі часто. Я прийшов у невдалий момент – в той час у роздягальні була війна між іспанськими та голландськими гравцями.

Тодішній тренер команди Лоренсо Серра Феррер не міг впоратися з ситуацією, він не мав необхідної харизми. Націоналізм, до слова, схожий з расизмом – як тільки я приїхав, мені моментально сказали, що я не знаю каталонської. Я відповів, що перебуваю в Іспанії, але мої слова відкинули – ти в Каталонії. Це жахливо", - зазначив Петі.

Раніше, Барселона продовжила контракт з Фаті.

Нагадаємо, Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.

Коментарі ()